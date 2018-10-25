Уральский школьник начал "Движение вверх" с двойки по физкультуре

Уральский школьник встретится со съемочной группой отечественного блокбастера "Движение вверх" и впервые побывает на большом баскетбольном матче в Москве. Такой неожиданной подарок пятиклассник Никита получил... за двойку по физкультуре. Мальчик не смог выполнить домашнее задание — посмотреть ту самую спортивную драму. Но теперь он сам оказался словно в кино: школьник неожиданно начал движение вверх.

- Руку, руку! Закрой мне бросок!

Такому уроку баскетбола позавидует даже учитель физкультуры: основные приемы отбора мяча и бросков пятикласснику Никите показывает чемпионка евролиги и капитан женской национальной команды.

"Уроки физкультуры — это прежде всего мотивация. Мотивация заниматься спортом. У кого-то это может быть теоретическая мотивация — быть как Александр Белов или быть практиком, когда увидели мяч и побежали с желанием победить, потому что это конкуренция, это азарт", — объясняет капитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова.

О легенде советского баскетбола и одном из главных героев фильма "Движение в верх" Александре Белове Никита узнал впервые. Главный спортивный блокбастер последних лет уральский школьник еще не видел, но вот двойку за это получить успел.

"Я порекомендовал детям посмотреть фильм "Движение вверх". Главной задачей было, чтобы дети увидели, что такое игра в баскетбол, что такое командный дух", — поясняет учитель физкультуры екатеринбургской школы №53 Евгений Самойлов.

С недавних пор занятия по физкультуре в российских школах включают теоретический компонент. Молодой преподаватель Евгений Самойлов посчитал, что одного абзаца в учебнике явно недостаточно, чтобы рассказать о легендарном олимпийском финале между США и СССР.

"У нас не было компьютера дома, он был в ремонте. И когда я пришел, мне поставили двойку", — рассказал Никита Уваров о двойке по физкультуре в своем дневнике.

Директор школы встала на сторону учеников, двойки из табели успеваемости убрали. А вот творческий подход молодого педагога коллеги одобрили.

"Я, кстати, хорошо помню тот 1972 год, когда мы с родителями смотрели репортаж по телевизору, болели, кричали "Ура!", — рассказывает директор школы №53 Марина Власова. — Естественно, я пошла на фильм с семьей, акцент ведь не на том, как забивать, а именно на патриотизме, на мотивации стать чемпионом. Это художественный фильм".

Нет претензий к педагогам и у отца мальчика. Гораздо больше двойки Михаила Уварова возмутило то, как историю освещали в средствах массовой информации — мол, семья неблагополучная. Семья у Никиты вполне благополучная, у детей есть не только компьютер, но и все необходимое. А сам мальчик — абсолютно нормальный общительный ребенок.

"Информация была подана ложно, даже не созвонившись со мной, выставлена в определенном свете. Для меня немного унизительно, даже не немного. И зачем это нужно было делать? Я не понимаю", — признается отец мальчика Михаил Уваров.

Однако широкий резонанс, который получила эта история, в итоге только сыграл всем на руку. Никиту с папой уже пригласили провести баскетбольные выходные в столице: посетить "Мосфильм" и матч Евролиги, где греческий "Олимпиакос" 26 октября сыграет с ЦСКА.

"Мы постараемся, чтобы эти три дня, которые он будет в Москве, остались самыми яркими и запоминающимися на всю жизнь. Мы планируем, чтобы он встретился с нашими олимпийскими чемпионами, в том числе с участниками того самого матча 1972 года", — обещает исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

Да и дома уже все уладилось — к удовольствию Никиты и даже его одноклассников.

Именно в свердловском клубе "Уралмаш" начинал свою спортивную карьеру другой главный герой фильма "Движение вверх" и звезда советского баскетбола Сергей Белов. В руководстве команды, которая теперь носит название "Урал", уже заявили, что готовы провести мастер-класс для Никиты и всех его одноклассников. Самому школьнику вручили годовой абонемент, чтобы мог изучать игры не только по фильмам, но и вживую.