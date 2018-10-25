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Убийство экс-депутата Вороненкова 31 минута назад
Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве
Преображенский суд Москвы начал рассмотрение иска Марии Максаковой к бывшей супруге Дениса Вороненкова Юлии Степанченко. На кону дорогая квартира в Сокольниках, которая, как считает, Максакова должна принадлежать ей. Квартирный вопрос испортил жизнь оперной певице и в России и в Киеве. Борьбу за недвижимость Максакова развернула по все фронтам и там и тут.
Это первый из множества судебных процессов, в которых теперь придётся участвовать Марии Максаковой. И в каждом будут фигурировать её бывший муж и роскошные квартиры: три в Москве и одна в Киеве. Новый адвокат Максаковой настроен решительно.
Делить предстоит квартиру в этом доме в Сокольниках, которую Денис Вороненков покупал в предыдущем браке. Его бывшая жена Юлия Степанченко теперь не хочет отдавать долю сопернице.
"Это Юля старалась всегда записать не на себя, а на своих родителей. Потому что она понимала, что он, в конце концов, может и уйти от неё", — заявила Мария Максакова.
О том, что Юлия Степанченко попросту присвоила всё имущество убитого в Киеве депутата, говорит ещё одна женщина Вороненкова, его первая жена.
"Юля очень нехороший человек оказалась по отношению к своему любимому супругу. Он оставил Юле всё", — говорит Светлана Макеенко.
В ближайшее время суд начнёт рассматривать другой иск Максаковой. Певица пытается вернуть себе квартиру в сталинском доме на берегу Москвы-реки, где они жили с Денисом Вороненковым до отъезда на Украину. Знаменитую пару знал каждый дворник.
"Жили тут с детьми", — вспоминает работник коммунального хозяйства.
Максакова опасалась, что семикомнатную квартиру арестуют, и решила спасти имущество с помощью фиктивного брака.
Вот она, та самая квартира в доме на Краснопресненской набережной. Входная группа оборудована сразу двумя видеокамерами. Еще одна на потолке и четвертая там, в углу. Именно эту квартиру Максакова подарила своему новому мужу, который, в свою очередь, продал её через неделю после бракосочетания.
Коммунальные платежи всё ещё приходят на имя мужа Максаковой Далхата Халаева, хотя квартира уже ему не принадлежит. Сам Халаев приехал в Москву недавно, к роскоши не привык. Потому, видимо, и продал элитное жильё в два раза дешевле реальной стоимости. В родной Нальчик он не вернулся.
"Он никогда со мною не здоровался. Даже не знала как его звать, пока вот эти события не начались", — рассказывает в Нальчике жительница дома, в которой проживал Далхат Халаев.
Провернуть аферу с фиктивным браком Максаковой порекомендовал некий Денис Панаитов, друг семьи, несколько лет назад с позором уволенный из Следственного комитета. По его же совету и даже настоянию Максакова и Вороненков уехали в Киев.
Позже Панаитов предложил паре поменять ещё одну их московскую квартиру — в одной из высоток делового центра — на свою, киевскую. Именно эту сделку, по словам певицы, и шёл обсуждать беглый депутат, когда его застрелили.
"Есть все основания предполагать, что эту встречу назначил Денис Панаитов, потому что он, наверное, говорил о том, что он собирается с ним обсудить форму расчёта, скорость переписывания квартиры в Киеве", — предположила Мария Максакова.
После гибели Вороненкова, утверждает Максакова, Панаитов присвоил себе квартиру в Москве — ту, которая в Сити, и отказался отдавать недвижимость в Киеве.
"Он вдруг выдумал, будто бы Денис ему, оказывается, был должен. И в связи с этим он не намеревается ничего отдавать", — возмущается певица.
Из киевского жилища Марию Максакову уже пытались выселить, даже взламывали дверь. Местонахождение бывшего следователя Дениса Панаитова, которого Максакова фактически обвинила в убийстве мужа, неизвестно. По адресу прописки владельца дорогой недвижимости, в хрущёвке живёт лишь его пожилая мама.
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