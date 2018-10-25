Золотой баритон: 10 лет назад не стало Муслима Магомаева

Эстрадный и оперный певец Муслим Магомаев был кумиром СССР, который в те сложные времена внешней изоляции свободно гастролировал по всему миру и выступал на сценах итальянской "Ла Скалы" и французской "Олимпии". В репертуаре Муслима Магомаева было более 600 самых разных произведений. Одной из его последних композиций стала песня "Прощай Баку" на стихи Сергея Есенина.

Ему было всего 19, когда на главной сцене страны — Кремлевском дворце съездов — Муслим Магамаев спел "Бухенвальский набат".

Они считались одной из самых красивых пар на советской сцене. Муслим Магамаев и Тамара Синявская. И спустя 10 лет со дня его смерти Тамара Ильинична не верит, что его нет рядом. О Муслиме Магомаеве она думает постоянно, после его смерти замкнулась в себе. И только совсем недавно стала снова слушать его песни. "Вот я сейчас иногда уже позволяю себе слушать его записи, — признается она. — Потому что вот в этом году 10 лет я так и не подходила ни к его фотографии, ни к его записям. И сейчас, видимо, я не знаю, что произошло. Видимо, он мне разрешил, понимаете, и я стала слушать".

Популярность Магомаева была фантастической. Миллионы слушателей сравнивали его с древнегреческим Орфеем. Однажды после концерта в Одессе зрители подняли "Волгу" с певцом и на руках пронесли ее до самой гостиницы. "Вдруг появился человек, который расцветил как бы это время красками необычными, — отмечает Лев Лещенко. — И поэтому получил такое признание зрителей и любовь зрителей безумную совершенно".

"Любую песню, которую он исполнял, ты понимаешь, что он понимает, что он поет, — добавляет Араз Агаларов. — Он в это верит и это передает своим зрителям, своим поклонникам. И в этом, конечно, был его феномен".

Секрет его необыкновенного дара был не столько в исполнительской технике, а скорее, в непревзойденном движение его песни от сердца к голосу. "Я, честно говоря, не верю, что если у человека от Бога, ему не дано научиться петь, — рассуждал сам Муслим Магомаев. — Если у человека внутри уже Боженька ему подарил — только направить его".

Наследие Муслима Магамаева огромно. Его песни и сегодня слушают представители разных поколений. О нем издают книги воспоминаний. Его голос звучит на телевидении в эфире популярных радиостанций.

Уже много лет проводится международный конкурс молодых вокалистов имени Муслима Магомаева. В эти памятные дни прошел уже пятый по счету. "Он оставил такой огромный репертуар, более 400 песен, — говорит Тамара Синявская. — И не только песен. Но арий, романсов. Что вот кладезь! Пользуются этим. Я очень этому рада".