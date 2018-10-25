Тротуарный детектив: на "Войковской" положили асфальт поверх плитки

На Ленинградском шоссе заасфальтировали уложенную две недели назад плитку. И уже спустя пару часов свежий асфальт начали снимать – вместе с плиткой. Ремонт у станции метро "Войковская" вызвал недоумение у местных жителей и шквал шуток в соцсетях. Почему летнюю плитку поменяли на зимний асфальт?

"Я выхожу и не пойму — кругом плиточка, а посредине клякса — черный асфальт", — говорит пожилая женщина.

Парадоксальное благоустройство на "Войковской". Неизвестные в оранжевых жилетах бодро кладут асфальт прямо на новенькую тротуарную плитку.

"Положили плитку хорошую, дорогую. Работы сделаны, зачем было сверху ложить асфальт?" – удивляется другая пожилая жительница.

"Я еще подумал: дураки они что ли?" – рассказывает мужчина в кепке.

В районе начали строить версии происходящего. Дошли до самых невероятных.

"Это была летняя коллекция плитки, ее укрывают на зиму, для того, чтобы летом снять асфальт", — заявил Артемия Балашов, блогер.

Лета ждать не пришлось. Свежеуложенный асфальт рабочие начали снимать уже спустя три часа. Под покровом ночи заработали экскаваторы.

"Приехали, я не знаю кто, начали асфальт снимать" – сообщила девушка.

А утром неизвестные принялись демонтировать и плитку.

"Поэтому у нас нет безработицы", — иронизирует пожилая дама.

Что творится возле метро "Войковской" — чиновники объяснить отказываются. Официальный твит комплекса городского хозяйства только еще больше запутал тротуарный детектив: "На данный момент подтопление устранено, специалисты приступили к работам по восстановлению плиточного покрытия на прилегающей территории".

Местные жители недоумевают: выходит, плитку асфальтом подтопило?

У этой загадочной истории на самом деле есть вполне понятное объяснение. Недавно на Ленинградском шоссе заменили бордюрный камень. Он оказался выше уровня плитки. Рабочие, вероятно, пошли по пути наименьшего сопротивления. И подняли уровень тротуара, залив плитку в асфальт.

Но фокус не прошел. Местные жителей начали жаловаться, и оплошность пришлось исправлять.

"А теперь нас прислали переделывать за ними. Асфальт не мы ложили. Кто, не знаю. Тут подрядчик работал, подрядчик был, кто борт устанавливал, вот они и положили", — возмущается Петр Романенко, прораб ГБУ "Автомобильные дороги".

Сейчас рабочие кладут подложку, чтобы поднять тротуар до уровня бордюра, затем вернут на место и плитку. Работы обещают завершить до конца недели. Но жители района на людей в оранжевых жилетах теперь смотрят с недоверием. А вдруг новую плитку снова подтопит?