Ослица покорила интернет-пользователей "оперным" пением

Житель Ирландии Мартин Стрэнтон опубликовал ролик, в котором живущая у соседской семьи Вамзли ослица поет не хуже многих оперных теноров. По крайней мере, именно так решили пользователи YouTube. Почему животное издает такие звуки, впрочем, неизвестно, сообщает ABC.

Стрэнтон давно подкармливает соседскую ослицу разными вкусностями. Однако недавно животное впервые запело прямо у него на глазах.

Интернет-пользователи установили, что ослица поет в технике вибрато, и в процессе пения ее голос меняет тембр, силу и высоту.

"Повторить такое могут далеко не все профессиональные певцы", — отмечают комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто решили, что ослица заголосила не от хорошей жизни.

"У нее болит горло или еще что-то, поэтому животное так поет. Ей нужен ветеринар", — написал один из пользователей YouTube.

Неизвестно, собираются ли хозяева ослицы предпринять что-либо в связи открывшимися животного талантами.