В камерах Кокорина и Мамаева поставили видеокамеры

Жизнь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев, продолжает оставаться публичной даже во время их временного заключения в СИЗО-2 "Бутырка". В камерах, где сидят спортсмены, установлены видеокамеры.

До этого двухместные камеры, в которых находятся подозреваемые по двум уголовным статьям футболисты, не были включены в систему видеонаблюдения. Но теперь "картинка" всего, что происходит с Кокориным и Мамаевым в заключении, выводится на экраны в кабинете начальника СИЗО и, по всей видимости, записывается.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл были взяты под стражу до 8 декабря. Следствие обвиняет компанию футболистов в пьяном избиении на стоянке водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой и нападении в столичном кафе на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.