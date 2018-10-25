Вице-мэр Сочи Бомбергер арестован по решению суда

Вице-мэр Сочи Иван Бомбергер арестован. Меру пресечения избирали сегодня в одном из судов Краснодара, куда, кстати, чиновника не могли доставить несколько часов из-за подтопленных дорог.

Бомбергера задержали накануне по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство жилого комплекса рядом с линией электропередачи.