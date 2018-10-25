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25 октября 201821:05

Гол Азмуна вывел "Рубин" в четвертьфинал футбольного Кубка России

В столице Татарстана состоялся первый матч стадии 1/8 финала Кубка России по футболу. Местный "Рубин" принимал московское "Динамо". Игра получилась достаточно напряженной и победу одержали футболисты из Казани. Счет игры – 1:0.

Встреча началась с затяжной разведки. Москвичи словно памятовали, что играли против "Рубина" в чемпионате страны дома и вынуждены были довольствоваться ничьей 1:1. Казанцы, в свою очередь, не форсировали событий, что вылилось в почти 30-минутный отрезок игры без реально опасных моментов.

Концовка первой половины игры прошла с преимуществом Казани, а счет был открыт в самом начале второй 45-минутки: Азмун отлично отозвался на пас Подберезкина. Дальше игра пошла веселее, так как оказалось, что и "бело-голубые" хотя пройти в четвертьфинал. Но мяч Азмуна остался единственным и победным для "Рубина".

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