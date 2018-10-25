Полицейский получил ранение возле станции метро "Щукинская" в Москве

Полицейский получил ранение в голову в четверг вечером возле станции метро "Щукинская" в Москве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стрельба произошла на улице Авиационной, в районе дома номер 76.

Других подробностей происшествия пока не приводится.

В сентябре 2018 года в московском метро был убит полицейский, подозреваемый был задержан.