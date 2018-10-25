В Иордании затопило автобус с детьми: многие погибли

Проливные дожди в Иордании затопили пассажирский автобус. В результате ЧП утонули, минимум, 10 детей. 11 человек были спасены, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии. Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.

Как сообщает "Интерфакс", трагедия разыгралась недалеко от Мертвого моря. Автобус с 37 детьми направлялся в туристический район и попал в ливень. Его унес и затопил поток воды. На месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция с участием военных и вертолетов.