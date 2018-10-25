Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел в четверг вечером телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике. Король подтвердил приглашение российскому лидеру посетить Саудовскую Аравию. Сроки визита будут проработаны по дипломатическим каналам.

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Кроме того, Путин и саудовский король обсудили ситуацию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.