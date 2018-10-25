Питерский "Зенит" вырвал победу у "Бордо" в Лиге Европы

В Санкт-Петербурге завершился стартовый матч 3-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Местный "Зенит" принимал на домашней арене французский "Бордо" и в случае успеха мог стать лидером группы "С". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме игра была практически равной и не без шансов с каждой стороны. Счет открыли "жирондисты" – это сделал Бриан. Восстановить равновесие "сине-бело-голубые" смогли на 40-й минуте, когда отличился Дзюба.

Второй тайм начался с атак "Зенита" и уже на 53-й минуте Дзюба мог оформить дубль и вывести свою команды вперед: арбитр Феликс Брих назначил пенальти после нарушения Отавио. Однако зенитовец с "точки" пробить вратаря Костиля не смог.

Однако Дзюба сумел исправиться, когда на 86-й минуте вывел на голевую позицию Кузяева и тот не промахнулся. "Зенит" выиграл и набрал в трех матчах 7 очков. "Бордо" проиграл все три стартовые встречи и через две недели принимает питерцев на своем поле.