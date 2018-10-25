Россия подготовила резолюцию в ООН на выход США из договора о ракетах

Москва подготовила проект резолюции Генассамблеи ООН в поддержку Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Стороны ДРСМД должны начать консультации по его сохранению, поскольку подрыв договора — угроза мировой безопасности.

Россия призывает все стороны договора к его укреплению и сохранению его эффективности, так как он остается краеугольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности, сообщает ТАСС. Возобновленный конструктивный диалог между Россией и США по стратегическим вопросам, основанный на открытости, взаимоуважении и возможностях к сотрудничеству, как подчеркивается в проекте заявления Генассамблеи ООН, будет способствовать дальнейшему прогрессу в сокращении ядерных вооружений и в укреплении международной безопасности и стабильности.

Проект резолюции предлагает Москве и Вашингтону разработать дополнительные меры сотрудничества, которые позволили бы повысить доверие и снизить возможность неправильного толкования Договора о ракетах средней и меньшей дальности или недопонимания.

Москва планирует включить обсуждение резолюции о российско-американском договоре в повестку 74-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Текст передан делегациям стран и секретариату ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Вашингтона выйти из российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку его не выполняет… Китай. Китай этот договор не подписывал, как и другие страны, располагающие подобными ракетами, а потому и выполнять его никогда и не собирался. Тем не менее помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предложил во время визита в Москву обсудить присоединение Пекина к договору. В Москве справедливо заметили, что говорить о позиции Китая в отсутствие представителей Пекина не могут.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США, что на выход Вашингтона из договора, Москва не намерена отвечать затратными методами времен СССР. Между тем, отказ от Договора РСМД может отбросить мир к временам карибского кризиса.