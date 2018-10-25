Лига Европы. Испанский "Бетис" в гостях переупрямил "Милан"

В футбольной Лиге Европы стартовал третий тур группового этапа. Одним из центральных матчей игрового дня была встреча двух лидеров группы "F" – итальянского "Милана" и испанского "Бетиса". Гости неожиданно смело сыграли на "Сан-Сиро" и победили – 2:1.

При этом миланцы начали игру достаточно расслабленно, словно ориентируясь на собственное лидерство в группе: они выиграли два стартовых матча. "Бетис" в лучших традициях гостевого футбола свои моменты создавал тщательно и готовил исподволь. Как результат — на 30-й и 55-й минутах Санабрия и Ло Чельсо поймали "Милан" на контратаках.

Только проигрывая дома со счетом 0:2 хозяева помчались отыгрываться, но долгое время ничего у них не получалось. В итоге финишный спурт превратился в банальный навал, итогом которого стал гол престижа в исполнении Кутроне. Но большего "Милан" добиться не смог.

Результаты других матчей игрового дня: "Копенгаген" (Дания) – "Славия" (Чехия) – 0:1, "Цюрих" (Швейцария) – "Байер" (Германия) – 3:2, "Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия) – 2:0, "Андерлехт" (Бельгия) – "Фенербахче" (Турция) – 2:2, "Спортинг" (Португалия) – "Арсенал" (Англия) – 0:1.