Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

ЧП в Йосемитском национальном парке (американский штат Калифорния): двое туристов погибли, упав со смотровой площадки. Идет расследование произошедшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Службу национальных парков США, мужчина и женщина погибли, предположительно упав с Тафт-пойнт. Их тела нашли сотрудники парка в четверг утром. Личности погибших пока неизвестны. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.