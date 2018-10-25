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25 октября 201822:15

Информация о ранении полицейского в Москве оказалась ложным вызовом

Информация об огнестрельном ранении полицейского возле метро "Щукинская" в Москве не подтвердилась.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, в полицию поступил ложный вызов.

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