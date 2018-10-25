Тимченко временно станет главредом "Медузы"

Обязанности главного редактора известного интернет-издания "Медуза" временно будет директор и учредитель этого проекта Галина Тимченко. Нынешний главред Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия из-за подозрений "в неподобающем поведении".

Как пояснила Галина Тимченко в Facebook, "Колпакова обвинили в неподобающем поведении, инцидент произошел в минувшие выходные".

Как добавляет РИА Новости, по просьбе Колпакова совет директоров расследует данный инцидент и "что-то решит".

Между тем, телеканал "Россия 24" со ссылкой на ВВС сообщает о "пикантных версиях" произошедшего: якобы речь идет о харрасменте, причем приставал Колпаков якобы к супруге одного из сотрудников, на вечеринке, прямо-таки у всех на глазах, бравируя, что ему за это ничего не будет.

Однако, как уточняет телеканал, та же Тимченко при этом утверждает: выдвинул обвинения человек, который в ее издании не работает.