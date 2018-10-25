КХЛ. "Локомотив" выиграл у "Трактора" в дополнительное время

Двумя матчами в Ярославле и Сочи завершился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В городе на Волге местный "Локомотив" принимал челябинский "Трактор" и выиграл только в дополнительное время с минимальным счетом 1:0.

Матч получился довольно напряженным, но зрелищных моментов в виде забитых голов на протяжении 62-х минут не случилось. При этом "Локо" имел почти двойное преимущество по броскам в створ ворот – 35:19. Но забить смог только финн Контиола в овертайме, принеся хозяевам победу.

В другой игре столичное "Динамо" со счетом 5:1 переиграло хозяев площадки в столице зимней Олимпиады-2014. В составе "бело-голубых" две шайбы на счету Кагарлицкого.