"Спартак" в Глазго сохранил нулевую ничью с "Рейнджерс"

В Лиге Европы продолжаются матчи третьего тура группового этапа. Московский "Спартак" проводил в Шотландии против местных "Рейнджерс" первый матч без бывшего главного тренера Массимо Карреры. "Красно-белые" выглядели скромно, но отстояли ничью – 0:0.

Первый тайм с большим вдохновением провели хозяева поля, но до голов дело не дошло не только потому, что оборона "Спартака" отработала достаточно надежно, но и из-за низкой активности "рейнджеров" в завершении атак. Так или иначе, но после 45 минут игры на табло был счет 0:0.

Вторые 45 минут проходили почти по тому же сценарию: футболисты из Глазго атаковали больше, но гости старательно оборонялись и пытались что-то сотворить в редких контратаках. Но к вящему неудовольствию трибун счет так и не был открыт.

Результаты других матчей игрового дня: "Марсель" (Франция) – "Лацио" (Италия) – 0:2, "Челси" (Англия) – БАТЭ (Белоруссия) – 3:0, "Ренн" (Франция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 1:1, "Вильярреал" (Испания) – "Рапид" (Вена, Австрия) – 4:0.