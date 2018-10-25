Лига Европы. "Краснодар" минимально проиграл в Бельгии "Стандарду"

В рамках группового этапа футбольной Лиги Европы российский "Краснодар" свой третий матч проводил в Бельгии против местного "Стандарда". Матч для "быков", которые выиграли две стартовые встречи, получился сложным и они уступили на последней минуте – 1:2.

Бельгийцы в турнире разгромно уступили "Севилье" (1:5) и с трудом победили скромный турецкий "Архисар" (2:1), так что домашний матч против "Краснодара" был для них принципиальным. Но первый тайм получился лучше у гостей и Ари в его концовке забил гол – 1:0.

Вторая половина игры началась с "холодного душа" для гостей: Эмон забил очень неплохой гол головой и вернул интригу. После этого игра пошла на встречных курсах, но хозяева выглядели чуть лучше. И в самой концовке игры они реализовали один из своих шансов: победный гол на счету Лайфиса.