В зоне подтопления на Кубани погибли два человека, два пострадали, один пропал без вести

Представители Мостовского и Отрадненского районов Краснодарского края готовятся к возможным подтоплениям в результате сильных дождей. В общей сложности в этих районах созданы 35 пунктов временного размещения в сельских домах культуры и школах. В регионе введен режим ЧС, в зоне подтопления, по данным местных властей, погибли два человека, еще два пострадали, один пропал без вести.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов сообщил, что дополнительно к техническим средствам контроля за уровнем воды в реках установили визуальные посты наблюдения, продолжаем мониторинг ситуации. Он отметил, что на случай подтоплений проверяются автоматизированные системы оповещения, готовят ручные громкоговорители. Власти договариваются с фермерами, у которых есть тяжелая техника для эвакуации людей.

В настоящее время в Мостовском районе продолжает идти дождь, наблюдается незначительный подъем уровня в реках.

Режим повышенной готовности введен и в Отрадненском районе. На данный момент подъем рек не наблюдается, дождь не идет, но в четырех сельских поселениях выставлены дополнительные посты на реке Уруп. Об этом рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации Отрадненского района Василий Ломакин.

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил к 26 октября составить списки пассажиров поездов, которые хотели бы покинуть пострадавший от сильных ливней Краснодарский край самолетами, а также проработать процедуру сдачи или обмена билетов на поезда.

Так же решается вопрос об обеспечении пассажиров, которые не смогли покинуть подтопленные районы, жильем, пропитанием, водой, а также возможностью уехать.

По информации края, на сегодняшний день в Адлере находится около 1,5 тысяч человек, которые должны были уехать на поездах, но вынуждены были вернуться обратно, так как железнодорожные пути размыло.

Вице-премьер поручил администрации Краснодарского края провести работу с туристической отраслью, чтобы в гостиницах была возможность получить всю необходимую информацию. Также размещение информации должно быть обеспечено в аэропортах, на железнодорожных станциях и вокзалах, по телефону горячей линии ОАО "РЖД".

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что в ликвидации последствий сильных ливней в Краснодарском крае участвуют почти 1,5 тысячи человек и 330 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда. Все службы переведены на круглосуточный режим работы, передает ТАСС.

МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края на 25-26 октября.



В Краснодарском крае из-за ливней сложилась тяжелая ситуация: подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержано несколько десятков поездов, разрушено несколько мостов и подходов к ним, происходят систематические перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тысяч человек.

В регионе введен режим ЧС, в зоне подтопления, по данным местных властей, погибли два человека, еще два пострадали, один пропал без вести.