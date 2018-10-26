Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

Бывший министр здравоохранения Украины, депутат Верховной рады Олег Мусий в прямом эфире телеканала "Прямий" подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.

Все началось со словесной перепалки, во время которой Шерембей обвинил Мусия в коррупции. Депутат в свою очередь назвал общественника лжецом и классическим манипулятором.

После обмена колкостями Шерембей облил Мусия водой, а Мусий вцепился ему в шею, передает РИА Новости.

На протяжении какого-то времени ведущие телепрограммы пытались остановить драку. Разнять Шерембея и Мусия удалось не сразу.