Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб

Двое суток продолжаются ливни на Кубани. Это привело к тому, что город Сочи оказался отрезанным от большой земли. Поднявшаяся вода и сели разрушили участок автомобильной дороги и подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. Сочинцы запасаются продуктами питания и бензином.

Очереди выстроились у сочинского хлебокомбината. В продуктовых магазинах активно скупается гречневая крупа и масло.

Сообщение о перекрытом подъезде к городу вызвало ажиотаж на заправках. Многие автолюбители не только наполняют баки, но и наливают бензин в канистры.

Железнодорожный вокзал Сочи заполнен пассажирами. Уже очевидно, что железнодорожное сообщение не удастся возобновить в кратчайшие сроки. У касс образовались длинные очереди, кто-то сдает билеты, кто-то меняет на другие даты, передает ТАСС.

В результате стихии в Сочи подтопило несколько десятков домов. В пресс-службе ЮРПСО МЧС России сообщили, что жители отказались покидать дома, несмотря на угрозу подтопления.

Основной удар стихии пришелся на Лазаревский район Сочи. В районе вышли из берегов реки Макопсе, Аше. Дороги, ведущие в аулы Наджиго и Калеж, разрушены селем. В администрации Лазаревского района сообщили, что жители аулов обеспечены продуктами питания и питьевой водой, в населенный пункт доставлен дизель-генератор. В поселке Лазаревский открыт пункт приема предметов первой необходимости для пострадавших от стихии.

В Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задерживается прибытие и отправление поездов, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Имеются перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался город Туапсе.