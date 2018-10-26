В Иордании ищут иностранных туристов, пропавших во время наводнения

Спасатели ищут иностранных туристов, которые могли погибнуть в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании. Об этом сообщает информационное агентство Ammon, ссылаясь на источники.

Как уточняется, потоки воды унесли местных жителей и иностранных туристов. Были получены сообщения о том, что они пропали без вести. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, передает РИА Новости.

25 октября на Иордани, Ливан и Сирию обрушились проливные дожди. В результате удара стихии в районе низины Агвар обрушился мост, что вызвало затопление экскурсионного автобуса со школьниками. К настоящему моменту число жертв составило 18 человек. Всего во время ЧП в автобусе находились более 40 пассажиров.