В мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 19 телами

На территории штата Халиско в Мексике найдено тайное захоронение с 19 телами. Такие данные сообщил портал Razon Digital.

По предварительной информации, речь идет о телах 16 мужчин и трех женщин. Отдельно также обнаружены два черепа. Все эти люди скончались приблизительно четыре месяца назад, передает РИА Новости.

В Мексике подобные страшные находки – совсем не редкость, ранее правоохранители находили в штатах Веракрус, Герреро, Морелос и Халиско. Обычно таким образом преступники прячут тела людей, убитых в войнах наркомафии.