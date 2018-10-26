Разрушенные паводком дороги в Сочи будут восстановлены в пятницу

В Сочи специалисты ремонтных служб начали восстановление местных дорог, которые были разрушены сильными дождями, прошедшими в Краснодарском крае в четверг, 25 октября, и селями. Предполагается, что работы будут завершены в пятницу. Такие данные сообщил мэр города Сочи Анатолий Пахомов.

Ранее СМИ сообщали, что сели сошли на федеральную трассу в районе населенных пунктов Советквадже и Аше в Сочи. Стихия отрезала от прибрежной части населенные пункты Марьино, Калеж, Лыготх и Наджиго. В Марьино смыт временный проезд на краевой дороге специалисты пока не могут начать восстановительные работы в связи с высоким уровнем воды. На дороге в населенный пункт Наджиго смыло 300 метров дорожного полотна, передает ТАСС.

В Краснодарском крае из-за сильных дождей подтоплено порядка 30 населенных пунктов, повреждены железнодорожные пути и автодороги, разрушено несколько мостов и подходов к ним, задержано несколько десятков поездов. Наблюдаются перебои с электро- и газоснабжением. Без воды остались более 60 тысяч человек, проживающих в Туапсе. В Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи подтоплено более 1,8 тысячи домовладений. В регионе введен режим ЧС. По данным местных властей, в зоне подтопления погибли два человека, двое получили травмы, один пропал без вести.