У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Ионическом море у западных берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

Подземные толчки также ощущались в Албании, Южной Италии и на Мальте.

После землетрясения объявлена угроза цунами в Средиземном море.