Директор ЦРУ рассказала Трампу о ходе расследования по делу Хашогги

В четверг, 25 октября, директор ЦРУ Джина Хаспел, вернувшись из Турции, ознакомила президента США Дональда Трампа с ходом расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как уточняется, Хаспел рассказала президенту, какие разговоры у нее были по этому поводу и что удалось выяснить. Никаких деталей Хаспел с Трампом пресс-служба Белого дома не обнародовала.

Американский лидер неоднократно заявлял, что не будет принимать меры в отношении властей Саудовской Аравии, пока не получит от сотрудников спецслужб США необходимую информацию об убийстве Хашогги.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что директор ЦРУ, будучи в Турции, прослушала аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства Хашогги. Представители ЦРУ и Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) никак не прокомментировали эту информацию.

Джина Хаспел прибыла в Турцию 23 октября, чтобы пообщаться с турецким следствием по делу об убийстве Хашогги. В МИТ для Хаспел был организован специальный брифинг, где ей продемонстрировали улики, собранные криминалистами Турции на территории диппредставительства Саудовской Аравии в Стамбуле, а также некоторые аудио- и видеозаписи, имеющиеся у следствия.

Джамаль Хашогги пропал 2 октября при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии сообщили, что журналиста убили в здании дипломатической миссии во время драки. В настоящее время под следствием находятся 18 подданных страны, чьи личности пока не раскрываются. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Саудовскую Аравию провести прозрачное тщательное расследование. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Джамаля Хашогги тщательно спланированным, напоминает ТАСС.