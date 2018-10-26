SpaceX планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов

Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как уточняется, в планах SpaceX стоит выход на рынок заемного финансирования. Уже ведутся переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs для поиска подходящих инвесторов.

По данным Bloomberg, SpaceX необходимы дополнительные средства для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космоса, в том числе полетов на Марс.

Маск – генеральный директор и самый крупный акционер Space, в настоящее время оцениваемой приблизительно в 28 миллиардов долларов. Значительную часть доходов компании составляют контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров, напоминает ТАСС. Также SpaceX заключила многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, разведывательными и оборонными ведомствами Соединенных Штатов Америки.

Только в текущем году компания SpaceX осуществила 187 космических запусков.