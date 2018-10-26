Российского программиста Лисова ожидает пожизненное заключение

Российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного в США из Испании по обвинению в совершении киберпреступлений, ожидает пожизненное заключение. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на адвоката обвиняемого Аркадия Буха.

Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года. В январе текущего года его передали из Испании в Соединенные Штаты Америки, где он обвиняется в киберпреступлениях. В постановлении кабинета министров говорится, что Лисов подозревается в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он смог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался осуществить другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.

Как уточняется в документе, это программное обеспечение было разработано с целью получения доступа к компьютерам финансовых институтов и персональным компьютерам пользователей для кражи банковских реквизитов, информации о финансовых транзакциях и банковских картах. Предполагается, что Лисов на черном рынке продавал информацию доступа и личную информацию своих жертв, передает РИА Новости.

В большинстве случаев за подобные преступления дают не более 25 лет лишения свободы. Станиславу может быть вынесен приговор с пожизненным сроком.

По данным адвоката Лисова, российский программист не признает своей вины и ждет суда присяжных. Приговор может быть вынесен в 2019 году или даже в 2020 году.

Станислава Лисова содержат в нормальных условиях, если сравнивать с другими американскими тюрьмами. "Здесь неплохое питание и спокойная обстановка", — рассказал адвокат Аркадий Бух.