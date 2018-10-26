После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами в Средиземном море

В ночь на пятницу, 26 октября, в Средиземном море объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняют сейсмологи, зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается угроза цунами.

В настоящее время высота волн достигает 20 сантиметров, но с приближением к берегу она может резко увеличиться. Специалисты центра настоятельно рекомендуют людям срочно покинуть пляжи и прибрежную зону.

Подземные толчки ощущались на всей территории Греции, люди среди ночи выбегали на улицы, передает ТАСС.

Землетрясение почувствовали еще в восьми странах: в Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Италии, Ливии, Македонии, Турции и на Мальте. Информации о пострадавших пока не поступало.

Эпицентр стихии находился в 287 километрах к западу от Афин, очаг залегал на глубине 10 километров. Сначала сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,6, затем она была увеличена. За первым мощным ударом последовали афтершоки меньшей магнитуды.