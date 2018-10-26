Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отказывается от соблюдения составленного Эквадором протокола с правилами поведения, которые он обязан соблюдать для дальнейшего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило агентство EFE, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее эквадорское посольство в Лондоне составило для Ассанжа регламент поведения и общения, регулирующий порядок визитов, общение с внешним видом и оказание Ассанжу медицинской помощи. Новый порядок вступил в действие 13 октября, передает РИА Новости.

Как уточняется, Ассанж не согласился с этим протоколом. В знак протеста он не хочет получать пароли для пользования Интернетом.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что основатель WikiLeaks подал иск против руководства Эквадора за ограничение доступа к внешнему миру, а также за нарушение его основных прав и свобод.

Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил политического убежища, опасаясь экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем без проблем для своей страны, для чего идут консультации с представителями основателя WikiLeaks и властями Великобритании. Глава министерства иностранных дел Эквадора подчеркнул, что проблему с Ассанжем нужно решить – он не может находиться в убежище вечно.