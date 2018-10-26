На камчатском предприятии пограничники обнаружили тайники с икрой и рыбой

На Камчатке пограничники обнаружили около 170 тонн рыбы и 210 килограммов икры в тайниках на рыбоперерабатывающем предприятии. Владельцы предприятия не предоставили никакой документации на продукцию. Такие данные сообщили СМИ представители пресс-службы погрануправления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

Как уточняется, в процессе обыска на предприятии было найдено три скрытых помещения, в которых находилась замороженная рыба (лосось), ведра с икрой, продукция из лосося и минтая, а также потрошеная треска.

Владельцы предприятия не смогли предъявить документы, которые удостоверяли бы законность происхождения и качество икорной и рыбной продукции. В связи с этим рыбу и икру, признав не отвечающими требованиям безопасности, изъяли. В настоящее время проводится доследственная проверка, передает ТАСС.