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26 октября 201804:55

Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

mgfoms.ru

Новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно до 1 ноября текущего года. Такая информация появилась на сайте московского городского фонда ОМС.

Введение единого полиса было обусловлено большим количеством его разновидностей на территории России. С момента принятия нового закона и введения полиса ОМС единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами Российской Федерации по оплате медицинской помощи, которую застрахованные граждане получают за пределами региона страхования.

Как отмечается в сообщении фонда ОМС, все застрахованные лица имеют законное право сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС не позднее 1 ноября. Менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион, передает РИА Новости.

По данным московского городского фонда ОМС, 5,8 миллиона человек из 12,3 миллиона застрахованных по ОМС в Москве пользуются полисом нового образца, а у 6,5 миллиона граждан имеется старый полис.

Обмен старых полисов на новые возобновится с 1 января 2019 года.

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