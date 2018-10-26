Редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Нью-Йорке второй раз за сутки эвакуировали здание, где располагается офис телеканала CNN. Об этом сообщают американские СМИ. По некоторым данным, причиной вновь стал подозрительный предмет — его нашли на третьем этаже здания.

Ранее неизвестные отправили 10 посылок с самодельными взрывными устройствами, напоминает телеканал "Россия 24". Большинство предназначалось американским политикам — в том числе Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Также конверт пришел в ресторан актера Роберта Де Ниро.

По данным агентства Reuters, взрывные устройства в посылках были собраны по чертежам, взятым на сайтах, связанных с террористическими организациями.