Рауль Рианчо: битва "Спартака" в Глазго получилась хорошей

Московский "Спартак" провел матч третьего тура Лиги Европы в Глазго против местного "Рейнджерс". Встреча завершилась вничью 0:0. Действиями москвичей впервые руководил Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера после отставки Массимо Карреры.

"Мы понимали, что придется встретиться с серьезной командой, забившей пять мячей в двух встречах. Знали, что придется терпеть, но мы приехали с горящими глазами и не хотели уступать. Сегодня была хорошая битва", — заявил Рауль Рианчо после встречи.

Испанский специалист рассказал, как настраивал своих игроков на матч с "Рейнджерс". "Необходимо быть семьей и думать, как семья. Я сказал ребятам: "Вы хороши, должны играть в футбол, вы всем уже доказали, что умеете играть в футбол. Вы должны выходить на поле и умирать". – приводит слова Рианчо РИА Новости.

Рауль Рианчо пока не знает – продолжит ли он работать в клубе или уступит место другому тренеру. "Завтра у нас тренировка, мы думаем об игре с "Рубином". Если мне позвонят и попросят покинуть пост, я поблагодарю всех ребят и скажу, что для меня было честью работать на этой игре".