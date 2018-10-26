Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

До шести человек возросло число жертв наводнения на Кубани. Еще четыре тела погибших были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе, рассказал министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

В регионе после прошедших ливней подтоплено около двух тысяч домов, сообщает ТАСС. Ранее два тела жертв паводка были найдены в Туапсинском районе.

На Кубани подтоплены около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержано движение поездов из-за разрушения нескольких мостов и подъездов к ним.

Без воды остался 60-тысячный Туапсе. Подтоплены дома и приусадебные участки в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации.

Ночью 26 октября селевой поток повредил принадлежащий "Трансфнефти" нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1.

МЧС распространило экстренное предупреждение о тропических ливнях с грозами, граде и ветре на территории края на 25-26 октября.