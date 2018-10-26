За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

Уволенная из-за расистских высказываний телеведущая Меган Келли уйдет с канала NBC не с пустыми руками. За досрочное расторжение контракта в качестве отступных она намерена потребовать от 50 до 70 миллионов долларов.

По информации издания TMZ, в год журналистка получала 25 миллионов долларов, а срок ее нынешнего контракта должен был закончиться только через 1 год и 10 месяцев. Адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен обязать телекомпанию выплатить Келли всю полагающуюся ей зарплату, передает РИА Новости.

В России журналистка Меган Келли стала известна после интервью с президентом Владимиром Путиным.

Причиной ее увольнения с NBC стала фраза про грим Blackface, который при нанесении делает лицо темнокожим (в США этот грим десятилетиями применяли в театральных сценках для высмеивания афроамериканцев). В эфире популярного ток-шоу Келли заявила, что использование такого грима сейчас допустимо во время Хэллоуина и не является расизмом.

"Где здесь расизм? Но точно будут проблемы, если ты белый человек и делаешь черное лицо на Хэллоуин, или если ты темнокожий, и делаешь лицо белым на этот праздник. В моем детстве это было нормально, но только если ты наряжался в определенного персонажа", — высказала свою точку зрения Меган Келли, сообщает телеканал "Россия 24".

Руководство канала посчитало недопустимым использование таких фраз в прямом эфире американского ТВ. Ток-шоу телеведущей было закрыто.