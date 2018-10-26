26 октября 201810:16
Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы
Один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Приморье. Большегрузный автомобиль во время падения моста придавил встречный легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб.
Два пролета моста деревянного через реку Осиновка упали на 5-м километре автодороги "Осиновка — Рудная пристань" в Михайловском районе Приморского края при прохождении через мост большегруза, сообщает "Интерфакс".
К ликвидации последствий аварии привлечено 13 человек и пять единиц техники.
Сейчас
09:41
Умер Николай Караченцов
Картина дня
-
Наводнение на Кубани
- ЕС грозит России новыми санкциями из-за Азовского моря
- США отправили дроны на Хмеймим
- Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
- Новые правила для самозанятых прошли первое чтение
Самое читаемое
-
Хирург с подругой накачивали жертв наркотиками и снимали порно
- "Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"
- Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве
- Полицейский спас детей из затопленного детсада
- Лобода выложила фото после операции: беда приходит неожиданно
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
АКРА: США введут санкции к госдолгу РФ в ноябре
- Канадский кошмар: стоимость нефти обвалилась до $20 за баррель
- Искусственный интеллект: работа с данными не будет прежней
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- 8 стран с крупнейшими запасами урана
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- Глава Apple: компании используют персональные данные пользователей как оружие против них
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Стихийное бедствие на Кубани
- Противники Трампа перед выборами идут ва-банк
- Уральский школьник начал "Движение вверх" с двойки по физкультуре
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Судебные приставы начали охоту на должников-автомобилистов
- Возможности удвоятся: в НИИ Склифосовского построят новый корпус
- Лабиринт из заборов: зону строительства станции метро "Стромынка" пришлось расширить
- Еще больше юмора: семейка СуперБобровых вернулась в кинотеатры
- Ко ВГИКу ее "привезла" судьба: великолепная Тамара Семина отмечает юбилей
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
Умер Николай Караченцов
35 минут назад
Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы
9 минут назад
8 стран с крупнейшими запасами урана
23 часа назад
В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram
50 минут назад
"Погода 24": юг России заливают тропические ливни
3 часа назад
173
Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро
3 часа назад
279
Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября
5 часов назад
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8
8 часов назад
"Кина не будет": депутат Милонов яростно борется с гомосексуализмом
9 часов назад
260
Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб
10 часов назад
Тимченко временно станет главредом "Медузы"
11 часов назад
Полицейский спас детей из затопленного детсада
11 часов назад
Питерский "Зенит" вырвал победу у "Бордо" в Лиге Европы
12 часов назад
Потоп на Кубани. Фотолента
14 часов назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца
17 часов назад
Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться
17 часов назад
Что такое духи с феромонами и как они работают?
17 часов назад
Как стресс сказывается на человеке "в самом соку"
19 часов назад
В Екатеринбурге хотят победить свалки дронами
19 часов назад
Kia подняла цены на семь моделей в России
21 час назад
Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
23 часа назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве
23.10.2018 19:25
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова
23.10.2018 12:21
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"
18.10.2018 16:07