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Психиатрия и психические расстройства 36 минут назад

Новости Наука

26 октября 201809:48 Юлия Воробьёва

Приём горячих ванн помогает справиться с депрессией лучше физических упражнений

Регулярный приём горячих ванн помогает восстановить естественный температурный режим тела, который нарушается во время депрессии.
Фото Alexas_Fotos/pixabay.com.

Немецкие учёные из Университета Фрайбурга предложили любопытный способ борьбы с депрессией. Они экспериментально доказали, что справиться с симптомами этого расстройства помогает регулярный приём горячих ванн.

Ранее психологи установили, что повышение температуры тела на пару градусов Цельсия помогает ликвидировать симптомы даже тяжёлой депрессии. Объясняется это тем, что нагревание всего тела активирует в головном мозге нейроны, которые синтезируют серотонин – гормон, вызывающий эффект, аналогичный использованию антидепрессантов.

Новая же работа показала, что горячие ванны справляются с этой задачей даже лучше, чем физические нагрузки, которые часто прописывают пациентам с нарушением психического здоровья.

Однако есть важный нюанс: эффективность водных процедур зависит от времени суток, в которое человек их принимает, сообщает издание Mail Online.

В исследовании приняли участие 45 человек, средний возраст которых составил 48 лет. У всех пациентов была умеренная или тяжёлая депрессия.

Этот показатель определяется по шкале Гамильтона. После специально разработанного клинического интервью уровень психического расстройства определяется по балльной шкале. Если пациент набрал от 19 до 50 баллов, диагностируется тяжёлая депрессия. У участников эксперимента средний балл составил 21,7.

Определив этот показатель, учёные случайным образом разделили добровольцев на две группы. Первая должна была дважды в неделю принимать горячие ванны. Второй группе прописали умеренные тренировки также два раза в неделю.

"Купальщики" должны были принимать ванну с водой, нагретой до температуры 40 градусов Цельсия, в течение 30 минут. После этого участники проводили ещё 20 минут под одеялами с грелками (бутылками с горячей водой). Процедуры проводились в дневное время.

Между тем "спортсменам" прописывалась умеренная анаэробная тренировка в течение 40-45 минут. Они могли заниматься бегом, танцами или плаванием.

При этом психологи регулярно проводили опросы всех участников и следили за изменением их показателей.

Эксперимент продлился восемь недель, но первые результаты специалисты увидели уже спустя две недели после его начала. У участников из первой группы "депрессивный показатель" снизился в среднем на шесть баллов. У людей из второй группы за две недели оценка снизилась лишь на три балла.

Отмечается, что добровольцы могли по своему желанию прервать эксперимент. В то время как из второй группы выбыло 13 человек (из 23), из первой группы – только двое (из 22 человек).

Эксперты полагают, что причина положительных изменений заключается в восстановлении естественного температурного режима. Последний нарушен у пациентов с депрессией.

Поясним, что температурный режим напрямую связан с работой внутренних биологических часов организма. Как правило, температура нашего тела слегка поднимается утром и падает ночью.

Однако у людей с психическими расстройствами картина иная: их организм не всегда способен должным образом управлять циркадными ритмами (неслучайно такие пациенты часто страдают от бессонницы).

Тем временем регулярный приём горячих ванн помогает исправить ситуацию: наблюдения показали, что температура тела участников после дневных водных процедур повышалась в среднем на два градуса по Цельсию. Это помогало восстанавливать нормальные биологические ритмы.

Авторы работы отмечают, что "водная терапия" имеет множество преимуществ: она проста и не требует финансовых затрат, а эффекта долго ждать не придётся. Кроме того, это хорошая альтернатива для тех, кто в силу физического состояния не может регулярно заниматься спортом.

По всей вероятности, новые данные в будущем пригодятся психологам и клиницистам для разработки новых методов лечения других психических расстройств.

Препринт научной работы немецких исследователей представлен на сайте bioRxiv

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, в каких случаях с депрессией помогает справиться недостаток сна и какая пищевая добавка может заменить антидепрессанты.

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