Умер Николай Караченцов

В Москве умер актер Николай Караченцов. Об этом сообщил его сын. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве.

Осенью 2017 года у народного артиста была выявлена злокачественная опухоль в легком, напоминает "Россия 24". С того момента он прошел несколько курсов лечения, один из которых в Израиле. Николаю Караченцову было 73 года.

До своего 74 дня рождения он не дожил один день. Жена артиста Людмила Поргина уточнила, что у народного артиста РСФСР отказали почки. Смерть актера зафиксировали в 8 часов 50 минут 26 октября.

Караченцов — один из самых популярных российских актеров. Он снялся в десятках фильмов, среди которых "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Приключения Электроника", "Королева Марго", "Человек с бульвара Капуцинов". Самая известная театральная роль Караченцова – граф Резанов в "Юноне и Авось".

Голосом Николая Караченцова в дублированных с французского на русский фильмах говорит Жан-Поль Бельмондо.

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию. В ДТП актер получил тяжелейшую черепно- мозговую травму, от которой так до конца и не оправился.