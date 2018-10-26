Тема:

Изучение внешних областей Солнечной системы 31 минута назад

Новости Наука

26 октября 201810:30 Анатолий Глянцев

Для будущей миссии к Плутону рассчитали "невозможную" траекторию

Харон, огромный спутник Плутона, может помочь зонду исследовать четыре более скромные луны, а потом отправиться к другим объектам.
Иллюстрация NASA/JHUAPL/SwRI.

Навестить все пять спутников Плутона, взять пробы его атмосферы и отправиться к другим телам пояса Койпера? И всё это на обычных двигателях, которыми оснащены действующие космические зонды? Невозможно! Так ещё недавно казалось почти всем специалистам. Но, как выяснили американские исследователи, эту сказку можно и нужно сделать былью.

Работа выполнена учёными из Юго-Западного исследовательского института в США, работающими под руководством Алана Стерна (Alan Stern), и готовится к публикации в виде серии статей в научных журналах.

"Это потрясающе, – признаётся Стерн. – Раньше НАСА и сообщество планетологов полагали, что следующим шагом в исследовании пояса Койпера станет выбор между "движением вглубь" в изучении Плутона и его спутников или "движением вширь" путём изучения мелких объектов пояса Койпера и [какой-нибудь] другой карликовой планеты для сравнения с Плутоном. Сообщество планетологов обсуждало, что [из этого] было бы [более] правильным следующим шагом. Наши исследования показывают, что вы можете сделать то и другое в одной миссии".

Секрет рассчитанной траектории в умелом использовании гравитации Харона – гигантского спутника Плутона, по размерам сопоставимого с ним самим. Это тело может сыграть роль пращи, раз за разом запускающей аппарат к нужной цели. Такое решение позволит зонду за несколько земных лет исследовать всю систему Плутона с минимальными затратами топлива.

Исследователи обнаружили, что для такого вояжа будет достаточно двигателя, которым оснащён зонд Dawn, в настоящее время работающий на орбите Цереры.

"Эта траектория ещё не оптимизирована, но она [даже в нынешнем виде] позволяет сделать пять или более пролётов у каждой из четырёх малых лун Плутона, а также изучить полярные и экваториальные области Плутона, используя изменения плоскости [орбиты]. План также позволяет провести обширное исследование Харона, прежде чем погрузиться в атмосферу Плутона для отбора проб и до того как корабль использует Харон в последний раз, чтобы улететь [ещё дальше] в пояс Койпера к новым целям", – рассказывает соавтор исследования Тиффани Финли (Tiffany Finley).

После этого зонд может отправиться к другой малой планете или более мелким объектам. К каким именно? У исследователей есть целый набор вариантов.

Авторы рассмотрели в качестве возможных целей 45 крупнейших известных объектов пояса Койпера. Из них они выбрали несколько тел, которые могла бы посетить миссия, запущенная между 2025 и 2040 годами. При этом учитывалось орбитальное движение планет-гигантов, гравитацию которых можно использовать для экономии топлива.

Так, один из намеченных маршрутов имеет вид "Плутон – ЭридаСедна" с ускорением от Юпитера и Нептуна. Другой вариант: "Плутон – КваварМакемакеХаумеа" при помощи Юпитера и Сатурна. Возможен и круиз "Плутон – Варуна" с гравитационным "напутствием" от Юпитера и Урана. Любая из этих миссий заняла бы 20–25 земных лет.

"Кто бы мог подумать, что одна миссия, использующая уже имеющиеся двигатели с электрической тягой, могла бы всё это реализовать?" – риторически спрашивает Стерн.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о миссии "Новые горизонты". Пока это единственный зонд в истории, отправленный к Плутону и другим телам пояса Койпера.

Между тем окраины Солнечной системы богаты ещё не открытыми объектами, да и уже известные тела зачастую преподносят астрономам сюрпризы. От миссии, отправленной в этот загадочный регион, наверняка можно было бы ожидать настоящей лавины открытий.

Ранее по теме

Сейчас

09:41

Умер Николай Караченцов

08:55

В Приморье обрушился автомобильный мост

07:32

Горбачев о выходе США из ДРСМД: объявлена новая гонка вооружений

06:06

Телеведущую, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм

05:50

Редакцию CNN дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

04:55

Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

03:40

Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

С Караченцовым простятся в "Ленкоме", театр покажет в день похорон "Юнону и Авось"

С Караченцовым простятся в "Ленкоме", театр покажет в день похорон "Юнону и Авось"

15 минут назад
Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

2 часа назад
Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы

Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы

46 минут назад
За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

1 час назад
Горбачев о выходе США из договора о РСМД: объявлена новая гонка вооружений

Горбачев о выходе США из договора о РСМД: объявлена новая гонка вооружений

3 часа назад
Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

12 минут назад
8 стран с крупнейшими запасами урана

8 стран с крупнейшими запасами урана

25.10.2018 10:47
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Ирландская певица Шинейд О`Коннор приняла ислам и сменила имя

Ирландская певица Шинейд О`Коннор приняла ислам и сменила имя

5 часов назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

17 часов назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

18 часов назад
5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

27 минут назад
В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС

В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС

32 минуты назад
Представлен самый маленький и доступный кроссовер Volkswagen

Представлен самый маленький и доступный кроссовер Volkswagen

54 минуты назад
В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram

В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram

1 час назад
Известный американский блюзмен умер от сердечного приступа

Известный американский блюзмен умер от сердечного приступа

1 час назад
В Омске пациентка избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

В Омске пациентка избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

2 часа назад
Суд узаконил продление ареста начальнику пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

Суд узаконил продление ареста начальнику пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

2 часа назад
Нападение на воспитанников детского сада в Китае: есть пострадавшие

Нападение на воспитанников детского сада в Китае: есть пострадавшие

3 часа назад
"Погода 24": юг России заливают тропические ливни

"Погода 24": юг России заливают тропические ливни

4 часа назад
246
Ветеринары спасают жизнь псу, почти три недели блуждавшему с хозяином в тайге

Ветеринары спасают жизнь псу, почти три недели блуждавшему с хозяином в тайге

4 часа назад
Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро

Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро

4 часа назад
279
В Иркутске автобус из-за неисправных тормозов повредил восемь автомобилей

В Иркутске автобус из-за неисправных тормозов повредил восемь автомобилей

4 часа назад
Редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

5 часов назад
Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

6 часов назад
На камчатском предприятии пограничники обнаружили тайники с икрой и рыбой

На камчатском предприятии пограничники обнаружили тайники с икрой и рыбой

6 часов назад
Картина, которую создал ИИ, продана на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов

Картина, которую создал ИИ, продана на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов

7 часов назад
Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

7 часов назад
После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами в Средиземном море

После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами в Средиземном море

7 часов назад
Российского программиста Лисова ожидает пожизненное заключение

Российского программиста Лисова ожидает пожизненное заключение

8 часов назад
SpaceX планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов

SpaceX планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов

8 часов назад
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8

8 часов назад
Директор ЦРУ рассказала Трампу о ходе расследования по делу Хашогги

Директор ЦРУ рассказала Трампу о ходе расследования по делу Хашогги

9 часов назад
В мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 19 телами

В мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 19 телами

9 часов назад
Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

10 часов назад
Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб

Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб

10 часов назад
Тимченко временно станет главредом "Медузы"

Тимченко временно станет главредом "Медузы"

12 часов назад
Полицейский спас детей из затопленного детсада

Полицейский спас детей из затопленного детсада

12 часов назад
Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

12 часов назад
Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве

Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве

13 часов назад
Прохор Шаляпин объяснил, почему не хочет забирать отца из психушки

Прохор Шаляпин объяснил, почему не хочет забирать отца из психушки

17 часов назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

18 часов назад
Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться

Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться

18 часов назад
Что такое духи с феромонами и как они работают?

Что такое духи с феромонами и как они работают?

18 часов назад
В судьбе Александра Пашутина переплелись театр, любовь и военное дело

В судьбе Александра Пашутина переплелись театр, любовь и военное дело

19 часов назад
Kia подняла цены на семь моделей в России

Kia подняла цены на семь моделей в России

21 час назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07