Тема:

Наводнение на Кубани 2 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 октября 201810:30

В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС

В Майкопе, где за двое суток выпало более месячной нормы осадков, введен режим чрезвычайной ситуации.

"От дождевого паводка пострадали частные домовладения граждан и приусадебные участки, сегодня от населения принято 80 заявок. В 15 домах жителей Майкопа, расположенных в районе Кужорского переезда, вода поднялась на 70 см", — рассказал ТАСС заместитель руководителя Комитета ГО и ЧС республики Рашид Манапов.

Причиной наводнений в Адыгее и на Кубани стал мощный атлантический циклон. В Краснодарском крае подтоплены около 30 населенных пунктов, погибли 6 человек. Стихия нанесла серьезный урон и транспортной инфраструктуре. Под Туапсе из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей закрыто движение поездов. Восстановление пропуска пассажирских составов может занять до трех суток. На автодороге Туапсе — Майкоп разрушен мост.

Между тем, по прогнозам синоптиков, ситуация с осадками в ближайшие сутки остается неблагоприятной. Ожидается, что дожди прекратятся только в выходные.

Ранее по теме

Сейчас

09:41

Умер Николай Караченцов

08:55

В Приморье обрушился автомобильный мост

07:32

Горбачев о выходе США из ДРСМД: объявлена новая гонка вооружений

06:06

Телеведущую, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм

05:50

Редакцию CNN дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

04:55

Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

03:40

Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

С Караченцовым простятся в "Ленкоме", театр покажет в день похорон "Юнону и Авось"

С Караченцовым простятся в "Ленкоме", театр покажет в день похорон "Юнону и Авось"

13 минут назад
Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

Жертвами наводнения на Кубани стали шесть человек

2 часа назад
Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы

Трагедия в Приморье: при обрушении моста есть жертвы

44 минуты назад
За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

1 час назад
Горбачев о выходе США из договора о РСМД: объявлена новая гонка вооружений

Горбачев о выходе США из договора о РСМД: объявлена новая гонка вооружений

3 часа назад
Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

10 минут назад
8 стран с крупнейшими запасами урана

8 стран с крупнейшими запасами урана

25.10.2018 10:47
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Ирландская певица Шинейд О`Коннор приняла ислам и сменила имя

Ирландская певица Шинейд О`Коннор приняла ислам и сменила имя

5 часов назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

17 часов назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

18 часов назад
5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

25 минут назад
В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС

В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС

30 минут назад
Представлен самый маленький и доступный кроссовер Volkswagen

Представлен самый маленький и доступный кроссовер Volkswagen

52 минуты назад
В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram

В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram

1 час назад
Известный американский блюзмен умер от сердечного приступа

Известный американский блюзмен умер от сердечного приступа

1 час назад
В Омске пациентка избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

В Омске пациентка избила врача клавиатурой до сотрясения мозга

2 часа назад
Суд узаконил продление ареста начальнику пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

Суд узаконил продление ареста начальнику пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

2 часа назад
Нападение на воспитанников детского сада в Китае: есть пострадавшие

Нападение на воспитанников детского сада в Китае: есть пострадавшие

3 часа назад
"Погода 24": юг России заливают тропические ливни

"Погода 24": юг России заливают тропические ливни

4 часа назад
223
Ветеринары спасают жизнь псу, почти три недели блуждавшему с хозяином в тайге

Ветеринары спасают жизнь псу, почти три недели блуждавшему с хозяином в тайге

4 часа назад
Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро

Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро

4 часа назад
279
В Иркутске автобус из-за неисправных тормозов повредил восемь автомобилей

В Иркутске автобус из-за неисправных тормозов повредил восемь автомобилей

4 часа назад
Редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва

5 часов назад
Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября

6 часов назад
На камчатском предприятии пограничники обнаружили тайники с икрой и рыбой

На камчатском предприятии пограничники обнаружили тайники с икрой и рыбой

6 часов назад
Картина, которую создал ИИ, продана на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов

Картина, которую создал ИИ, продана на аукционе Christie's за 432,5 тысячи долларов

7 часов назад
Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

Ассанж не соблюдает составленный властями Эквадора регламент

7 часов назад
После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами в Средиземном море

После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами в Средиземном море

7 часов назад
Российского программиста Лисова ожидает пожизненное заключение

Российского программиста Лисова ожидает пожизненное заключение

8 часов назад
SpaceX планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов

SpaceX планирует взять кредит в размере 500 миллионов долларов

8 часов назад
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8

8 часов назад
Директор ЦРУ рассказала Трампу о ходе расследования по делу Хашогги

Директор ЦРУ рассказала Трампу о ходе расследования по делу Хашогги

9 часов назад
В мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 19 телами

В мексиканском штате Халиско обнаружено тайное захоронение с 19 телами

9 часов назад
Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

Депутат Верховной рады Украины подрался с оппонентом в эфире телеканала

10 часов назад
Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб

Ливни на Кубани: сочинцы скупают гречку, масло и хлеб

10 часов назад
Тимченко временно станет главредом "Медузы"

Тимченко временно станет главредом "Медузы"

11 часов назад
Полицейский спас детей из затопленного детсада

Полицейский спас детей из затопленного детсада

12 часов назад
Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

12 часов назад
Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве

Мария Максакова бьется за квартиры: три в Москве и одну в Киеве

13 часов назад
Прохор Шаляпин объяснил, почему не хочет забирать отца из психушки

Прохор Шаляпин объяснил, почему не хочет забирать отца из психушки

17 часов назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

18 часов назад
Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться

Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться

18 часов назад
Что такое духи с феромонами и как они работают?

Что такое духи с феромонами и как они работают?

18 часов назад
В судьбе Александра Пашутина переплелись театр, любовь и военное дело

В судьбе Александра Пашутина переплелись театр, любовь и военное дело

19 часов назад
Kia подняла цены на семь моделей в России

Kia подняла цены на семь моделей в России

21 час назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07