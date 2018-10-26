С Караченцовым простятся в "Ленкоме", театр покажет в день похорон "Юнону и Авось"

С Николаем Караченцовым простятся 29 октября в "Ленкоме", сообщил директор театра Марк Варшавер. Актер, народный артист РСФСР скончался в московской больнице накануне своего дня рождения. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года. Вопрос о месте похорон будет решен в ближайшие часы.

В день похорон Караченцова "Ленком" поставит в память об актере "Юнону и Авось". Он был одним из создателей спектакля. Караченцов исполнял роль графа Резанова. Это история любви русского морского офицера графа Резанова и его невесты американо-испанской девушки Кончиты. Стихи к спектаклю написал поэт Андрей Вознесенский, а музыку Алексей Рыбников. Спектакль в постановке худрука "Ленкома" Марка Захарова стала визитной карточкой "Ленкома".

Николая Караченцова не стало утром 26 октября 2018 года, напоминает "Россия 24". Ночью ему стало плохо и его доставили в реанимацию 62 горбольницы. Но врачи помочь ему уже не могли. В 8 часов 50 минут актер умер.

Николай Караченцов родился в Москве. Его отец был художником-графиком в журнале "Огонек". В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ и был распределен в Московский театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"). Здесь он прослужил почти всю жизнь.

В театре Караченцов играл роль Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", главаря рейнджеров и Смерть в рок-опере Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

Одним из главных увлечений Николая Караченцова вне театра был теннис. Караченцов много работал на дубляже фильмов: его голосом по-русски в кино говорит Жан-Поль Бельмондо.

Николай Краченцов снялся в десятках фильмов, среди них "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Приключения Электроника", "Королева Марго", "Человек с бульвара Капуцинов".

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию на скользкой дороге на Мичуринском проспекте в Москве. 26 дней Караченцов был в коме. В ДТП он получил тяжелейшую черепно- мозговую травму, от которой так до конца и не оправился.

В сентябре 2017 года у Николая Караченцова а диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.