На Кубани из-за гибели людей при наводнении возбуждено дело

По факту гибели людей во время наводнения в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ, сообщает Следственный комитет России.

Как следует из материалов следователей, в селе Кривенковском возле одного из частных домов было обнаружено тело 71-летней женщины, а в затопленной водой квартире на первом этаже — тело 81-летнего мужчины. Установлено, что оба погибли именно из-за утопления, отметили в СК РФ.

По поводу обнаружении трех тел погибших в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске сейчас проводится доследственная проверка, криминалисты устанавливают причины их смерти.

А в Туапсе ищут 67-летнюю женщину. Из-за сильного потока она упала в водосточную яму, после чего ее унесло течением.

Причиной наводнений на Кубани и в Адыгее стал мощный атлантический циклон, за несколько дней в регионе выпало более месячной нормы осадков. В Краснодарском крае подтоплены около 30 населенных пунктов. Трасса Джубга — Сочи заблокирована из-за подъема воды и разрушения моста. Под Туапсе из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей закрыто движение поездов.