Арестована мать брошенного в Щелкове мальчика

40-летней женщине, оставившей своего полуторогодовалого сына в подъезде дома в Щелкове, предъявлено обвинение. Она арестована. Мать мальчика оказалась гражданкой Украины. Она пояснила, что оставила ребенка из-за материальных трудностей, сложной жизненной ситуации и отсутствия жилья.

Обвинение матери брошенного ребенка предъявлено сразу по двум статьям – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности", пояснила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Прилично одетый мальчик был найден жильцами многоэтажки в подъезде 14 октября. Медики не выявили у ребенка никаких телесных повреждений. Малыш откликался на имя Саша, хотя позже выяснилось, что его настоящее имя – Сережа.

Уголовное дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Мать брошенного ребенка на допросе заявила, что в Щелково жила, переезжая с адреса на адрес у разных случайных знакомых. Якобы, бросив сына, она желала ему лучшей доли. После этого она села в поезд и отправилась к подруге в Саратов. Ребенок сейчас пристроен в приемную семью. Алевтина и Фатех — опытные родители. Они воспитывают и кровных, и приемных детей. Сейчас проводится экспертиза для установления отцовства.