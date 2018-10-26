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26 октября 201811:40

В Петербурге умер дирижер и композитор Борис Темирканов

фото: Википедия

В одной из больниц Санкт-Петербурга после тяжелой болезни скончался народный артист России, главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры Кабардино-Балкарии, дата похорон пока не назначена, но они состоятся на родине Темирканова в республике, сейчас решаются организационные вопросы.

Борис Темирканов (старший брат руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова) родился 6 апреля 1937 года в городе Зарагиж (Кабардино-Балкарская АССР). Окончил Саратовскую консерваторию. Долгое время являлся главным дирижером симфонического оркестра Госфилармонии КБР, председателем Союза композиторов КБР. До 1991 года занимал пост министра культуры КБР. Лауреат госпремии КБР.

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