Филарет призвал УПЦ МП переименоваться

На Украине будет действовать единая церковь – Украинская православная, заявил глава Киевского патриархата Филарет (Денисенко).

Он напомнил, что в скором времени пройдет собор, на котором три церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата, Киевский патриархат и Украинская автокефальная церковь – объединятся в одну, передает ТАСС. После объединения церкви решат, каким образом будут выбирать предстоятеля: открытым голосованием и закрытым.

Те же священники и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны называться Российской православной церковью на Украине, сказал Филарет.

Когда состоится собор, пока не известно – решение по этому поводу будет принимать Константинополь.