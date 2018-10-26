"Прямой эфир" Малахова 26 октября будет посвящен памяти Николая Караченцова

За день до 74-летия, утром 26 октября не стало Николая Караченцова. Вечером 26 октября в 17:25 на телеканале "Россия 1" выйдет специальный выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Он будет посвящен памяти артиста, которого любят миллионы людей — и не только в России.

В программе "Мы тебя никогда не забудем..." — воспоминания близких людей артиста, его поклонников, фрагменты интервью и, конечно, отрывки из фильмов и спектаклей, где играл Николай Караченцов. Роли, которые не забыть никогда.

После аварии, в которую попал артист почти 12 лет назад, он не смог сниматься и играть в театре, но оставался всенародно любимым артистом — эталонным образцом мужественности, таланта и достоинства.

Несмотря на неутешительный диагноз, поклонники и друзья до последнего верили, что Караченцов вернется.

Представить без него московский Ленком было невозможно... Его театральные работы — Тиль Уиленшпигель и граф Резанов, без преувеличения, легендарны.

В "Юноне и Авось" Караченцов играл больше двадцати лет — с 1981 года, напоминает "Россия 24".

Помимо работы в театре, он также снялся в десятках фильмов, уже ставших классикой отечественного кинематографа.

Среди них — "Старший сын", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Приключения Электроника", "Королева Марго" и многие другие.

РОЛИ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА. ФОТОЛЕНТА

Его голосом на российских экранах говорили все герои Жана-Поля Бельмондо. А песни, исполненные негромким, чуть хрипловатым голосом Николая Караченцова, звучат до сих пор.

После того, как у актера начались большие проблемы со здоровьем, с ним неотлучно была верная спутница – жена Людмила Поргина.

"Он держался до последнего", — сказала она после смерти супруга в комментарии Life. — Я думаю, что Бог его пожалел, чтобы больше его не мучать. Он покинул этот мир совершенно приготовленным для рая".

В феврале, когда у Николая Караченцова произошли очередные осложнения со здоровьем, Людмила Поргина была гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" и вспоминала о том, как они – еще совсем юные – впервые встретились в Ленкоме на спектакле "Музыка на 11-м этаже".