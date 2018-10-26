Путин пока не собирается на Кубань

Стихия, к сожалению, безжалостна. Так прокомментировал события на Кубани пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что все спасательные службы в регионе работают в режиме чрезвычайной ситуации, прикладывают энергичные усилия для борьбы со стихией. Владимир Путин пока не планирует посещать зону бедствий в Краснодарском крае, ответил Песков на журналистский вопрос.

Во время наводнения на Кубани погибли шесть человек, напоминает "Интерфакс". Неизвестная судьба еще двоих жителей, а еще два пострадавших госпитализированы.

К ликвидации стихийного бедствия привлечены 1460 человек и 330 единиц техники. В пункты временного размещения вывезены и размещены там 270 жителей пострадавших районов, в том числе 48 детей.

Подтоплены на Кубани 2365 жилых домов в 29 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. В них постоянно проживали более 5,3 тысячи жителей, в том числе более 900 детей. В 20 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, в 11 – поврежден водопровод. Также стихия у Туапсе повредила принадлежащий "Транснефти" трубопровод из Тихорецкой. Разрушен ряд мостов, что затрудняет автомобильное и железнодорожное сообщение с пострадавшими от обильных тропических ливней районами. Причиной ливней на Кубани и в Адыгее стал мощный атлантический циклон, здесь выпало более месячной нормы осадков.